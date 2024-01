Tragico incidente | finiscono nel lago | morti e feriti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 gennaio 2024) Colico è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16:00, un gravesi è verificato vicino all’Abbazia di Piona in località Olgiasca. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata nel, trascinando con sé tre persone. Tra i passeggeri, una donna di 56 anni è purtroppo deceduta, nonostante gli sforzi dei soccorritori. La macchina operativa dell’Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza è stata attivata in codice rosso non appena è giunta la notizia dell’. La risposta dei soccorsi è stata tempestiva e massiccia. Squadre di vigili del fuoco provenienti da Lecco, Bellano, Dongo (Como) e Morbegno (Sondrio) si sono precipitate sul posto. Gommoni, sommozzatori inviati da Milano, squadre nautiche e terrestri sono stati impiegati ...