Traffico Roma del 02-01-2024 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione cominciamo dal raccordo anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna dalla Nomentana fino alla Tiburtina Attenzione si tratta di un incidente in carreggiata esterna code tra il bivio con laFiumicino in uscita a Ostia Acilia è ancora dalla via Ardeatina all’uscita per la Tuscolana a Centocelle incidente sulla Casilina all’altezza di Viale della Primavera Ci sono code in ufficio dalla città altro incidente all’intersezione tra via delle Betulle via delle Rose al centro ricordiamo che via XX Settembre è chiusa tra l’incrocio con via delle Quattro Fontane e la salita di San Nicola da Tolentino in direzione di Largo di Santa Susanna infine ricordiamo che siamo al 7 di gennaio le ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle ore 20 maggiori ...