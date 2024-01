Traffico Roma del 02-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Tutto abbastanza tranquilla in queste ore sulla rete cittadina non molti gli spostamenti e registrati nessun impedimento di rilievo sul Raccordo Anulare e tuttavia nel quadrante Sud abbiamo rallentamenti Digli a mentida in carreggiata esterna te non l’hai uscite Ardeatine Tuscolana sulla diramazionenord code a tratti da Settebagni a d’immissione per il raccordo anulare la polizia locale Ci segnala un incidente a Centocelle via delle Robinie all’altezza di via Dei Cattani raccomandiamo le do attenzioni qualche disagio ancora sulla via Anagnina a causa di un incidente avvenuto poco prima del raccordo anulare Ci sono code in uscita dalla città al centro ricordiamo che via XX Settembre è chiusa tra l’incrocio con via delle Quattro Fontane la salita di San Nicola ...