Traffico Roma del 02-01-2024 ore 16 | 30

(Di martedì 2 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sono andate via la cittadina nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari non molti gli spostamenti al momento qualche disagio Tuttavia sulla via Anagnina penalizzata da un incidente incidente avvenuto poco prima del raccordo anulare Ci sono code in uscita dalla città sulla Salaria causa lavori brevi altezza di Settebagni in direzione della capitale trasporto pubblico fino al 7 di gennaio sono in servizio tre linee bus in gratuite dalle ore 9 alle ore 21 con una frequenza di 10 minuti elettrica 100 che attraversa tutto il centro storico la free1 da Termini a via del Tritone free 2 da Piazzale dei Partigiani ovverosia dalla stazione Ostiense a via del Corso e ricordiamo che sia 7 di gennaio le ZTL di centro il tridente sono attive tutti i giorni ...