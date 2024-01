Traffico Roma del 02-01-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 2 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a Val Melaina lavori in corso a via delle Isole Curzolane la strada sarà chiusa alfino alle 19 di sabato 6 gennaio per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi le linee 93136 338 è 344 di notte Inoltre cambio di percorso anche per la n 90 Sono in strada e lo saranno fino al 7 gennaio le linee bus gratuito e free uno è free 2 che collegano termini e Piazzale dei partigiani con largo Chigi quindi via del Corso sempre fino al 7 gennaio sarà gratuita anche la linea bus 100 che si muove all’interno del Tridente e collega Porta Pinciana quindi il Rione Ludovisi con a Piazza Cavour Prati fino al 7 gennaio le ZTL diurne di centro e Tridente saranno attive fino alle 20 dettagli e aggiornamenti in tempo reale su ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità a Val Melaina lavori in corso a via delle Isole Curzolane la strada sarà ... (romadailynews)

Sono previsti disagi lungo le tratte ferroviarie- Napoli, via Formia e via Cassino, i treni ... Intorno alle 12 poi ilè tornato regolare. Alle 10, invece, un altro intervento della ......e le previsioni meteorologiche infatti fanno entrare in vigore ulteriori limitazioni al, ... 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; Direttrice Bagnolo in ...Due donne investite da due treni a Roma: sono gravi in ospedale Doppio investimento ferroviario a Roma stamattina, due treni hanno investito e ferito gravemente due donne. Il… Leggi ...Albano, dall'8 gennaio chiude al traffico un tratto di via dei Piani di Monte Savello: ripercussioni per residenti e aziende ...