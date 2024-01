Traffico Roma del 02-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità a Val Melaina lavori in corso a via delle Isole Curzolane la strada sarà chiusa alfino alle 19 di sabato 6 gennaio per quel che riguarda il trasporto pubblico sono deviate su percorsi alternativi le linee 93136 338 è 344 di notte Inoltre cambio di percorso anche per la n 90 Sono in strada e lo saranno fino al 7 gennaio le linee bus gratuito e free uno è free 2 che collegano termini e Piazzale dei partigiani con largo Chigi quindi via del Corso sempre fino al 7 gennaio sarà gratuita anche la linea bus 100 che si muove all’interno del Tridente e collega Porta Pinciana quindi il Rione Ludovisi con a Piazza Cavour Prati fino al 7 gennaio le ZTL diurne di centro e Tridente saranno attive fino alle 20 dettagli e aggiornamenti in tempo reale su ...