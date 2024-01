Traffico Roma del 02-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità partiranno nei primi mesi dell’anno appena cominciato i lavori di risanamento strutturale manutenzione straordinaria del ponte di via Giulio Rocco nel quartiere Garbatella il ponte sopra passa le linee ferroviarieLido e mi rubi la pasta e co-finanziato al 50% dacapitale dalla regione Lazio per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro grazie ad un accordo con la Regione le lavo mi verranno eseguite dalla società Astral rinnovata anche per illa card over 70 l’agevolazione che consente ai cittadinini un settantenne con un reddito Isee entro i €15000 di viaggiare gratuitamente sulla rete del trasporto pubblico per avere maggiori informazioni ATAC.it In collaborazione ...