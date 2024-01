Traffico Roma del 02-01-2024 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale lavori di potatura da oggi al 5 gennaio in viale di Tor di Quinto sono previste chiusure sulle corsie laterali tra le 9:30 e le 16 al Torrino per verifiche ad un edificio in seguito ad un incendio chiuso viale Gianluca Bonelli per il periodo festivo esattamente fino al 7 di gennaio per favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici verso il centro sono in servizio tre linee bus e gratuite dalle 9 alle 21 con una frequenza di 10 minuti la linea elettrica Centola free1 da Termini a via del Tritone e la free 2 da Piazzale dei Partigiani a via del Corso è sempre fino al 7 di gennaio le palle dicendo il tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6 alle 20 maggiori informazioni su questo ed altre notizie sul sito ...