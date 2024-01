Traffico Roma del 02-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità da oggi al 5 gennaio nuova fase per i lavori di potatura in viale di Tor di Quinto sono previste chiusure sulle corsie laterali tra le 9:30 e le 16 Nel III municipio a Val Melaina per lavori fino a sabato 6 gennaio chiuso un tratto di via delle Isole Curzolane deviate le linee bus a 338 93 136 344 in direzione Termini Piazza Venezia al Torrino per Verifiche Tecniche a un edificio in seguito incendio chiuso viale Gianluigi Bonelli fino al 7 gennaio dalle 9 alle 21 saranno in strada le due linee gratuite Friuli free due che partono rispettivamente da Termini da Ostiense e consentono di raggiungere in centro dalle 9 alle 20 in strada anche la linea elettrica 100 che da Porta Pinciana Consente di raggiungere Largo Chigi e Piazza Cavour sempre fino al 7 gennaio le zone a ...