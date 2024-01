Tra le auto più attese del 2024 c' è anche un grande ritorno

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tra lepiùdelci sono modelli per tutti i gusti, di vari prezzi e dimensioni. I veicoli in uscita nel corso dell'anno spaziano dagli onnipresenti SUV e crossover, veri protagonisti del mercato e ormai sempre più a emissioni zero, alle berline compatte, fino alle supercar. Tuttavia, ilsarà caratterizzato da una tendenza molto precisa, ovvero quella dei modelli più piccoli. Infatti, arriveranno sia la nuova Fiat Panda elettrica che la nuova Lancia Ypsilon, ma ci saràildella Renault 5, anch'essa 100% elettrica. Ecco quindi la nostra lista dellepiùdelAlfa Romeo Milano La nuova crossover del Biscione si posizionerà un gradino sotto alla Tonale e utilizzerà ...

... pur essendo questi assai diversi, sonoloro simili nel tentativo di ancor più differenziarsi l'... In altri ancora, come in Francia, l'elemento di- identificazione è costituito dalle "......del Traforo del Monte Bianco avrebbe potuto avviare la progettazione della seconda canna al posto di decidere di aumentare il costo del passaggioFrancia e Italia. 55 euro per le, 200 per i ...Sarà il 2024 l’anno clou dei cantieri nella Capitale, del resto il sindaco Roberto Gualtieri lo ha detto chiaro e tondo: quello che si ...Capodanno tragico in provincia di Ragusa per uno scontro tra due auto che ha causato la morte di una persona. Altre sei sono rimaste ferite, quattro dei quali in gravi condizioni. L'incidente è ...