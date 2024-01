Tournée 4 Trampolini | gli accoppiamenti del KO system a Innsbruck Insam e Bresadola con buoni accoppiamenti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si apre la scena che porterà, domani, a scoprire quali saranno gli scenari rimanenti delladei 4. L’Austria porta con sé le fasi decisive:: si va a scoprire chi potrà inserire nel proprio palmares il più prestigioso evento dell’anno. Ci sono diversiinteressanti: basti guardare i vari Fettner-Tande, Stoch-Forfang, Zyla-Paschke e, più per il fascino che per la competitività reale, Hayboeck-Ammann. Da osservare anche il derby tedesco Raimund-Leyhe., che Italia!in top10 nelle qualificazioni a! Avanzano 4 azzurri Per quanto riguarda l’Italia, oltre all’ottimo posizionamento ottime sono anche le possibilità di Alex ...

13.57: Il vento sta creando tanti problemi, in difficoltà anche Imjof che si ferma 84.9 punti ed è 18mo a ... (oasport)

Condizioni davvero difficili hanno caratterizzato la qualificazione di Innsbruck , sede della terza e penultima tappa della Tournèe dei Quattro2024 . Il forte vento, con raffiche discontinue sia per intensità che per direzione, ha sparigliato le carte in tavola nella prima delle due prove austriache che assegneranno l'ambita ...Lo sloveno Anze Lanisek ha trionfato dal trampolino HS142 di Garmisch Partenkirchen, in Germania, nella seconda gara delladei Quattrodel salto con gli sci . Il vincitore di giornata, terzo dopo la prima manche, nella seconda serie di salti ha trovato un ottimo punteggio, arrivando a un totale di 295.8 ...