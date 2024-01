Tour de Ski 2024 | dodici italiani a Davos per la quarta e quinta tappa | Pellegrino ancora in top-10

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilde Skiriparte dalle nevi svizzere di, dove domani mercoledì 3 gennaio e giovedì 4 gennaio andranno in scena una sprint in tecnica libera e le pursuit. Queste gare ridisegnerannola classifica generale delprima del gran finale in Val di Fiemme, dove sabato 6 e domenica 7 gennaio si disputeranno le 15 km in tecnica classica mass start e l’ascesa dell’Alpe del Cermis. Dei 18inizialmente al via della competizione sonogli azzurriin gara e attesi al cancelletto di partenza di. Tra gli uomini occhi puntati su Federico, attualmente nono in classifica generale con un distacco di 1’08” dal leader Harald Amundsen. Con “Chicco” ci saranno anche Elia Barp ...

Caterina Ganz la migliore delle azzurre col 33esimo posto Dobbiaco - Fuga solitaria per Jessie Diggins che parte in testa e taglia per prima il ... (247.libero)

Harald Østberg Amundsen ha dominato la terza tappa della diciottesima edizione del Tour de Ski, l'inseguimento in tecnica libera sulla distanza di 22 chilometri che a Dobbiaco ha inaugurato il 2024 sugli sci stretti. Il venticinquenne norvegese dopo aver condiviso i primi tre dei ...L'anno dello sci di fondo si apre con l'inseguimento in tecnica libera, terza tappa del Tour de Ski. A Dobbiaco, Bolzano, Jessie Diggins taglia il traguardo per prima, completando i 22 chilometri di gara in 58'18'7. La statunitense ha dominato l'intero evento dopo essere partita in ...La famiglia del Tour de Ski ha completato il trasferimento da Dobbiaco a Davos in vista della quarta e quinta tappa della diciottesima edizione in programma ...