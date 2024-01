Tottenham | UFFICIALE | rinnova Sarr

Il portiere inglese del Tottenham , Fraser Forster (classe 1988 ex Celtic, Newcastle e Southampton) ha firmato il rinnovo del contratto fino... (calciomercato)

Lucas Moura riparte dal Brasile , un ritorno a casa per l’ex Tottenham che nella nottata ha ufficializzato la sua nuova squadra Lucas Moura riparte ... (calcionews24)

Secondo quanto diffuso dal Napoli in una nota, infatti, gli esami effettuati da Meret ... Ora però l'ex Verona, Atalanta,e Fiorentina pare aver risolto i suoi problemi fisici ed è ...... Oggi è il primo giornodi calciomercato. Luca Cilli, giornalista Sky, fa il punto sulla ... Il Napoli ci prova, ma c'è la concorrenza fortissima del, che ha la possibilità di coprire ...L’ex terzino della Juventus dopo la gavetta in Serie B, può tornare a giocare nella massima serie. Ecco l’indiscrezione Il terzino del Pisa, ed ex Juventus, Pietro Beruatto, potrebbe tornare a giocare ...Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha confermato tramite il suo profilo 'X' ufficiale le voci di mercato che da alcuni giorni parlano di una trattativa ben avviata ...