Torino | ripresi gli allenamenti verso il Napoli | Vlasic e Sanabria in gruppo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Primo allenamento del 2024 per ildi Ivan Juric. La squadra granata è tornata al lavoro, con i cancelli del Filadelfia che si sono aperti questa mattina dopo la pausa di alcuni giorni concessa per festeggiare il Capodanno. Gli occhi adesso si spostano a domenica, quando alle ore 15 allo stadio Olimpico Grandearriverà ildell’ex Walter Mazzarri. Buone notizie dall’infermeria, visto che lo staff medico del Toro ha valutato positivamente Nikolae Antonio: i due avevano finito il 2023 con qualche acciacco, ma sono pienamente recuperati e hanno lavorato infatti insieme al resto del. SportFace.

