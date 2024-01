Torino | idea Palladino per la panchina

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilpensa al presente ma intanto dà uno sguardo anche al futuro, soprattutto per quanto riguarda la: piaceIlpensa al presente ma intanto dà uno sguardo anche al futuro, soprattutto per quanto riguarda la: piace. Il profilo del tecnico del Monza potrebbe essere quello giusto per continuare e migliorare il lavoro iniziato da Juric. Con i brianzoli sta facendo vedere ottime cose e la coppia Cairo-Vagnati è rimasta stupita in positivo dalle sue doti, nonostante la giovanissima età. Per l’estate potrebbe essere un nome caldo. Lo scrive Tuttosport.

Il quale sembrava gradire l'di un possibile trasferimento a. Che però non ci sarà neanche stavolta. Thomas Partey © LaPresse - Calciomercato.itIl ghanese non gioca dallo scorso 8 ottobre, ...Si andrà a Lione nel maggio 2024, ma anche in Austria e in Cechia dal 24 al 29 settembre; e il 25 maggio 2024 a. L'è percorrere alcune delle strade della diffusione del movimento e ..."Il Torino apre le ali: Bellanova inventa sulla fascia destra, Juric chiede di più agli altri esterni" il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport. "Il tecnico vuole sfruttare al massimo le fasce per ...Adzic come Yildiz Il piano della Juve tra Prima Squadra e Next Gen per il nuovo gioiello in arrivo Il “nuovo Yildiz” è in arrivo alla Juve. Adzic è atteso a Torino per visite mediche e firma, dalla p ...