Torino | esercitata esercitata l’opzione di rinnovo per Vojvoda

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilha esercitatodeldi contratto di Mergim. Il giocatore granata ha prolungato fino al 30 giugno 2025 Ilha esercitatodeldi contratto di Mergim. Il giocatore granata, secondo quanto riportato da Sportitalia, ha prolungato fino al 30 giugno 2025. Il laterale kosovaro, che era in scadenza a giugno 2024, ora è legato al club granata per un’altra stagione. Con questo, ilha dunque evitato una sua partenza a parametro zero nella prossima sessione di mercato estiva.

