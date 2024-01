Torino | Bakker nel mirino | la situazione di mercato

(Di martedì 2 gennaio 2024) La possibile trattativa tra Atalanta eper il cartellino di Mitchel. Tutti i dettagli sull’esterno olandese Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, ilsarebbe interessato a Mitchel. L’olandese non ha trovato spazio all’Atalanta nella prima parte di stagione e per questo potrebbe essere un obiettivo alla portata. I nerazzurri potrebbero infatti aprire ad un trasferimento in prestito fino al termine della stagione, ma non sarebbero ancora convinti di privarsi del calciatore a titolo definitivo.

...ne volevano più del doppio (18 per la precisione) dopo che l'affare Buongiorno con ilera ... Zortea è molto chiacchierato in chiave Frosinone (potrebbe andare in prestito), l'olandesenon ......in difesa dopo l'infortunio occorso a Djimsiti contro il. Nel trio difensivo, insieme a Scalvini e Kolasinac potrebbe addirittura giocare Hateboer , spostato a sinistra. Chance per...Il Napoli ha ripreso ad allenarsi nella mattina di oggi all'SSCN Konami Training Center. Khvicha Kvaratskhelia è rientrato dalla Georgia ed ha potuto godere di alcune ore di permesso, ...La partita Atalanta - Sassuolo di Mercoledì 3 gennaio 2024 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia ...