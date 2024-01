Topolino | scaduti i diritti d' autore ecco il trailer del primo slasher col celebre personaggio Disney

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2024 sonod'sull'iconico... e ildelhorror live action non si è fatto attendere. Poche ore dopo la scadenza deid'sul cortometraggio Steambot Willie del 1928 su, è stato pubblicato online undella prima comedy horror che mostra ilano protagonista nel ruolo del killer. Intitolato Mickey's Mouse Trap, il film racconta la storia della giovane Alex, che il giorno del suo ventunesimo compleanno si ritrova bloccata al parco divertimenti per un turno di notte; a quel punto, i suoi amici decidono di farle ...

horror Il trailer mostra le prime sequenze del film, una sorta di mix tra Five Nights at Freddy's e Scream. Jamie Bailey, regista del film, ha dichiarato: "Volevamo solo divertirci. Voglio ......star dell'horror La battaglia di Disney perSono passati 95 anni da quandoe ... Infatti, sonoi diritti di copyright e, d'ora in poi, chiunque potrà adattarli a proprio ...