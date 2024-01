Tokyo | aereo in fiamme sulla pista dell’aeroporto | c’erano 400 persone a bordo | anche 8 neonati

(Di martedì 2 gennaio 2024) Un incidente impressionante ha sconvolto l’Aeroporto Haneda diquando undella Japan Airlines (JAL) è divampato indopo un atterraggio di emergenza causato da un guasto al carrello di atterraggio. Tuttavia, alcune fonti, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, suggeriscono che l’incendio potrebbe essere stato innescato da un impatto tra l’della JAL e un velivolo della Guardia Costiera. Le 400, ovvero i passeggeri, sarebbero state evacuate: si attendono notizie sull’equipaggio. Nulla da fare per il velivolo, che per lepochi istanti fa si è spezzato in due. L’incidente ha avuto luogo all’internoHaneda, uno degli aeroporti più trafficati del ...

