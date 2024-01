Tokyo | aereo a fuoco sulla pista d’atterraggio | evacuati i 367 passeggeri

Non bastava il terrore del terremoto. Un aereo ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo , in Giappone. Il VIDEO di una tv locale ha ... (iltempo)

Undi linea della Japan Airlines è in fiamme nell'aeroporto cittadino di. La causa dell'incidente sarebbe un possibile contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa. Altre ...Il volo JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, si è scontrato con undella guardia costiera sulla pista dell'aeroporto di Haneda a. Lo precisa l'agenzia di stampa Kyodo indicando ...Un aereo di linea della Japan Airlines è in fiamme all'aeroporto cittadino di Tokyo Haneda, riferisce l'emittente pubblica Nhk che cita un possibile contatto accidentale con un aeromobile delle forze ...Un aereo di linea della Japan Airlines in fiamme all’aeroporto cittadino di Tokyo Haneda. Il velivolo ha preso immediatamente fuoco nel momento in cui ha toccato la pista.