Tokyo | aereo a fuoco in pista | il velivolo avvolto dalle fiamme

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sono state evacuate tutte le circa 400 persone a bordo dell'di Japan Airlines (Jal) che ha presosulladell'aeroporto Haneda di, in Giappone. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News. Impressionanti le immagini della carlinga completamente avvoltache arrivano dallo scalo giapponese. I media locali parlano di una possibile collisione sullacon un altro, come origine del rogo.

Undella Japan Airlines ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto Haneda di, in Giappone. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio, mentre i media locali fanno sapere che ...Una palla di fuoco sulla pista dell'aeroporto di. Undella Japan Airlines si incendia e si spezza dopo lo scontro con un velivolo della Guardia Costiera. Miracolosamente, tutti i passeggeri dell'- quasi 400 - sono stati evacuati. L'incidente sulla pista dell'aeroporto di Tokyo Haneda: la Guardia Costiera giapponese afferma che uno dei suoi aerei potrebbe essere entrato in collisione con l'aereo del volo 516 della Japan Airline