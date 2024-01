The Martian | Matt Damon temeva il ruolo simile a Interstellar | per Ridley Scott non importava a nessuno

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 gennaio 2024)ha raccontato chelo rassicurò sulla sua paura di recitare in Thein untroppoa quello ne film di Nolan. Nel giro di due anni, tra il 2014 e il 2015,interpretò ildi un astronauta in due film:di Christopher Nolan e Sopravvissuto - Thedi. L'attore ha raccontato di aver temuto di interpretare untroppoa quello nel film di Nolan nel successivo progetto di. In entrambi i casi si tratta di un astronauta isolato su un pianeta. In...