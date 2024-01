The Floor | il fenomeno dei quiz show arriva su Rai2 diretto da The Jackal

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pronto per il suo debutto in Italia, The, ilideato da John De Mol, noto per aver dato vita a noti format come ‘Affari Tuoi’ e ‘The Voice’. Già un trionfo in Olanda, dove ha guadagnato un posto nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, ora sbarca su, con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo, del collettivo The. Cosa si cela dietro l’allenamento fitto di battute, l’adrenalina, le risate e le esultanze in questo nuovo capitolo di intrattenimento televisivo? Il debutto di ‘ThesuStasera, su, fa il suo debutto ‘The‘. Un innovativogame, ideato dal premiato autore televisivo John De Mol, già artefice di famosi format come ‘Affari Tuoi’ e ...

E' 'The Floor', il nuovo game show condotto dai Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda da martedì 2 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Il giorno del suo 35esimo compleanno coincide con quello della messa in onda del suo nuovo programma. 'The Floor' sarà in onda su Rai2, in prima serata, per 6 appuntamenti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal guidano 100 concorrenti che si cimenteranno in 100 categorie diverse per 100mila euro in palio: 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa.