Terremoto in Giappone | sale il numero delle vittime

Leggi anche, scossa 7.6, auto all'incrocio e la strada si alza - Videoin, trema anche il treno - Videoin, le strade '...Tokyo , 2. 'Profondo dolore', 'sentita solidarietà e vicinanza spirituale': sono i sentimenti espressi da Papa Francesco per ildi magnitudo 7,6 che ha scosso ieri il, in particolare la prefettura centrale di Ishikawa. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, il Pontefice ...Buongiorno (buon anno!) e ben ritrovati su America-Cina. In questi giorni in cui non ci siamo sentiti nel mondo sono successe, ovviamente, parecchie cose. Oggi vogliamo raccontarvi quelle più recenti ...Un aereo di linea si è scontrato contro uno della Guardia Costiera in Giappone: era impegnato a consegnare aiuti dopo il forte terremoto ...