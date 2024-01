Terremoto in Giappone | sale a 48 il bilancio delle vittime

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tokyo, 2 gennaio 2023 – Il violentodi magnitudo 7.6 della scala Richter che ha scosso il(leggi qui) il primo giorno dell’anno nuovo, ha devastato la zona di Noto. Si aggrava ildei morti dove ne sono stati confermati almeno 48. Lo rende noto l’emittente Nhk citando la prefettura di Ishikawa. Fonti locali hanno riferito che le continue scosse di assestamento, oltre alle macerie e alle strade danneggiate, stanno ostacolando i soccorsi nell’area, dove il sisma ha provocato crolli e incendi. (Fonte: Andnkronos) (Foto: @Euronews) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

...sarebbe un mezzo che stava per partire per fornire aiuto alle zone colpite daldi ieri . ... Da decenni ilnon subisce un grave incidente aereo. Il peggiore mai avvenuto risale al ...Si aggrava il bilancio deldi magnitudo 7.6 della scala Richter che ha colpito Ishikawa, in, dove sono stati confermati almeno 48 morti. Lo rende noto l'emittente Nhk citando la prefettura di Ishikawa, la ...1 minuto per la lettura Roma, 2 gen. (askanews) – “L’Italia è al fianco del popolo giapponese in questo momento difficile. Rivolgo al Primo Ministro Kishida le condoglianze per le vittime del terremot ...La comunità internazionale resta in allerta e offre il proprio sostegno al Giappone in questo momento difficile, mentre il paese affronta le conseguenze di questo grave evento sismico.