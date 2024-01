Terremoto in Giappone | dopo le terribili scosse sale l’allarme per disastro nucleare

... si trova in uno stato di totale devastazione a seguito del fortedi magnitudo 7.6 che ha colpito la regione centrale del. Le immagini catturate dal drone mostrano la distruzione ......sarebbe un mezzo che stava per partire per fornire aiuto alle zone colpite daldi ieri . ... Da decenni ilnon subisce un grave incidente aereo. Il peggiore mai avvenuto risale al ...La terra trema e la gente scappa, sui social girano le immagini del momento del sisma che ha colpito il Giappone.1 minuto per la lettura Roma, 2 gen. (askanews) – “L’Italia è al fianco del popolo giapponese in questo momento difficile. Rivolgo al Primo Ministro Kishida le condoglianze per le vittime del terremot ...