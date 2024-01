Terremoto in Giappone | continua a salire il bilancio delle vittime

(Di martedì 2 gennaio 2024) Finora i morti accertati sono 30 e i feriti gravi 14, ma i numeri sono destinati a. Il Paese sta affrontando una battaglia contro il tempo per cercare di portare in salvo i sopravvissuti

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E' salito a 30 il numero dei morti in Giappone , a seguito della scossa di Terremoto di magnitudo 7.6 ... (dayitalianews)

Le Borse asiatiche avviano l'anno all'insegna della prudenza, condizionate dal terremoto che ha colpito le zone centrali del Giappone, facendo crollare case e provocando ingenti danni al sistema ferroviario, e dal dato del PMI manifatturiero cinese, che è stato letto con più ... È salito ad almeno 30 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha scosso ieri il Giappone. Lo hanno annunciato le autorità della prefettura di Ishikawa, la zona che è stata l'epicentro del sisma, che è stato accompagnato da uno sciame sismico non ...