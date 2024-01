Terremoto Giappone | 30 i morti Scosse di assestamento ostacolano i soccorsi

E' salito a 48 morti il bilancio delle vittime causate dal potenteche ieri ha scosso il. Lo hanno comunicato le autorità locali. Undi magnitudo superiore a 7 ha colpito ieri il centro delLa guerra in Ucraina, il conflitto in Medioriente e ilinsono finiti indirettamente sotto la lente dell'esperto. Cosa dobbiamo aspettarci 'Questa nuvolosità sta lasciando l'...È di almeno 48 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha scosso ieri il Giappone. Lo hanno annunciato le autorità della prefettura di Ishikawa, la zona più vicina all'epicentro ...Incubo terremoto e tsunami in Giappone. Il Paese è stato colpito da un fortissimo sisma che ha generato vittime e paura. Paura a Capodanno in Giappone, dove un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la ...