Terremoto Giappone | 30 i morti Scosse di assestamento ostacolano i soccorsi

E' salito a 30 il numero dei morti in Giappone , a seguito della scossa di Terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter, che ieri ha

Si scava ancora tra le macerie di Wajima , la città maggiormente distrutta dalche ieri ha colpito la costa ovest del, alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Decine i feriti mentre il bilancio delle vittime viene costantemente aggiornato dallle autorita ...La città della prefettura centroccidentale di Ishikawa è una delle più devastate dal terremoto, con oltre 200 tra edifici e altre strutture andati a fuoco negli incendi scoppiati in seguito alla ...E' salito a 30 il numero dei morti in Giappone, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter, che ieri ha colpito la prefettura di Ishikawa. Lo hanno riferito fonti locali, ...