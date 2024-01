Terremoto e incidente aereo | sale il numero delle vittime in Giappone

...L'ha coinvolto un mezzo della Japan Airlines, in atterraggio, e un velivolo della Guardia Costiera Giapponese, che stava per alzarsi in volo diretto verso le zone colpite dal forte......costiera era diretto alla base dello scalo di Niigata per assistere nei soccorsi per il. ... Secondo l'emittente Nhk spiegando che un membro della Guardia costiera coinvolto nell'è ...Un velivolo della guardia costiera in partenza per fornire aiuti nelle zone più colpite si è scontrato con un aereo di linea Japan Airlines all'aeroporto di Tokyo-Haneda. Cinque persone sono morte ...Un drammatico scontro aereo all'aeroporto di Haneda di Tokyo coinvolge un aereo di Japan Airlines e un aereo della guardia costiera, con tragiche conseguenze.