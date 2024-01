Terracciano-Milan | conferme | c’è l’offerta | l’agente in sede

(Di martedì 2 gennaio 2024) Filippo, ilsi muove: incontro incon Andrea D’Amico, agente del classe 2003. Può lasciare Verona per pochi milioni. Primo giorno ufficiale di calciomercato e ilfa già sul serio: Filippoè un obiettivo concreto. Il giovane centrocampista/difensore dell’Hellas Verona piace alla dirigenza rossonera e a Stefano Pioli per qualità tecniche e duttilità. In mattinata Sportitalia ha anticipato il blitz del Diavolo, ripreso poi dalla redazione di calciomercato .com e da altre testate. Arrivano. LEGGI ANCHE Calciomercato, Amoura nome nuovo per l’attaccodel classe 2003 dell’Hellas Verona, Andrea D’Amico, ha raggiunto nel pomeriggio Casadel club ...

Il Milan fa sul serio per Filippo Terracciano. Il classe 2003 del Verona, seppur molto giovane, ha collezionato 38 presenze con gli scaligeri. Come detto, saranno importanti gli sviluppi dei primi contatti avviati dai rossoneri, ma in casa Milan prende forma la possibilità di portare Filippo Terracciano alla corte di Stefano Pioli. Il Milan ha chiuso il 2023 con la vittoria casalinga contro il Sassuolo: a decidere la sfida di San Siro ci ha pensato Christian Pulisic che, dopo essere stato servito da Ismael Bennacer, ha trafitto la porta avversaria. Stefano Pioli attende rinforzi nel mercato di gennaio: dopo il ritorno di Gabbia, c'è l'offerta per Terracciano. Per l'attacco, si sonda il terreno per Dia.