Terme di Stabia | deputati | “Massimo impegno per la tutela”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il nostro obiettivo è ladi Castellammare die la salvaguardia di uno dei suoi asset più importanti: il marchio delledi. In quest’ottica, fedeli alla linea della operosità silenziosa, abbiamo già contattato il commissario prefettizio per un incontro al fine di sondare insieme tutte le possibili soluzioni”. A dirlo sono iAnnarita Patriarca (Forza Italia); Marco Sarracino (Pd) e Gaetano Amato (M5s). “Al di là delle appartenenze ideologiche o di partito – concludono i parlamentari – l’comune è dire un grande patrimonio, qual è quello dellestabiesi, sia agevolandone l’acquisizione del marchio da parte dell’Amministrazione comunale sia sviluppando altri percorsi che ...

Il marchio “ Terme di Stabia ” va in vendita all’ asta a 86.136,44 euro. Il curatore del fallimento delle Terme , Massimo Sequino, non potendo disporre ... (ildenaro)

Il marchio 'di' va in vendita all'asta a 86.136,44 euro. Il curatore del fallimento delle, Massimo Sequino, non potendo disporre di beni per soddisfare i tantissimi creditori, ha pensato di ...Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente, vale a dire in viale dellea Castellammare di, il giovane era riverso sull'asfalto: l'ipotesi più probabile per il ...Anche le stelle cadenti sembrano dare il benvenuto al nuovo anno: nei primi giorni di gennaio è infatti attivo uno dei maggiori sciami meteorici ...Il 23enne, tuttora ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare in terapia intansiva, ha riportato fratture multiple al cranio ...