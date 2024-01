Teotino | «Sanchez può cambiare le partite | ma ha problemi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Gianfrancoanalizza i possibili movimenti che l’Inter potrebbe fare ancora sul mercato. In attacco non convince Alexis, le parole del giornalista su Sky Sport. ATTACCO – Gianfrancoparla dei due panchinari nerazzurri: «I tifosi vorrebbero qualcosa di nuovo in attacco, pensano che dietro la coppia Lautaro Martinez–Thuram sia troppo poco averee Arnautovic. In realtà l’austriaco sembra che stia entrando in forma, quello che si è visto pochissimo è. Lui è un altro giocatore fragile che si ferma anche per piccolissimifisici. Il cileno ha avuto una carriera straordinaria, è uno che puòuna partita ma la continuità non è garantità. L’Inter però deve prima vendere per prendere un altro attaccante» Inter-News - Ultime ...