Tennis | Torneo Brisbane Nadal torna e batte Thiem | avanza Arnaldi

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il maiorchino non giocava un singolare dall'Australian Open 2023(AUSTRALIA) - Dopo un annoin campo e vince. Rafaha battuto Dominic, in due set 7 - 5 6 - 1 in 1 ora e 29 ...

Un nuovo anno tennis tico pronto per palesarsi alle porte dei numerosi appassionati della racchetta. Come di consueto, sarà l’Australia a dare il via ... (metropolitanmagazine)

... che monitora l'appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(203) . Inoltre, ilAtp di Brisbane avrà un canale dedicato , ...Ci sono anche tanti protagonisti delin tribuna a dare un'occhiata. Perché la curiosità di vedere come gioca Rafa in partita è tanta. Certo, c'è stato l'esordio in doppio, ma conta poco. E comunquenon male questo Nadal! ..."Non sono testa di serie, ho l'età che ho. È passato un anno. C'è stato un intervento chirurgico, è stato un lungo periodo senza potermi allenare a un livello decente. Per me, sapere come andranno le… ...Al rientro dopo quasi un anno di stop a causa di un intervento chirurgico all'ileopsoas, Rafael Nadal (ATP 672) ha subito ritrovato il successo battendo 7-5 6-1 al primo turno del torneo di Brisbane D ...