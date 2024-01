Tennis | Torneo Brisbane Nadal Giorno emozionante | 2023 difficile

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo spagnolo è tornato dopo un anno di stop e ha vinto contro Thiem(AUSTRALIA) - "Onestamente questo è une importante per me, dopo probabilmente uno degli anni più difficili della mia carriera, senza dubbio". Questo il primo commento di Rafache, dopo un anno, è to

Il maiorchino non giocava un singolare dall'Australian Open 2023 BRISBANE (AUSTRALIA) - Dopo un anno torna in campo e vince. Rafa Nadal ha battuto ... (247.libero)

Nella gara del primo turno deldiAtp di Brisbane, Rafa Nadal, al rientro in campo dopo quasi un anno, supera l'austriaco Thiem per 7 - 5 6 - 1. Guarda il video con il match ...L'ucraina affronterà la wild card Raducanu, campionessa US Open 2021 AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Elina Svitolina ha battuto al primo turno Caroline Wozniacki all'"ASB Classic", Wta 250 con un ...L'ucraina affronterà la wild card Raducanu, campionessa US Open 2021 AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Elina Svitolina ha battuto al primo ...Il maiorchino non giocava un singolare dall'Australian Open 2023 BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dopo un anno torna in campo e vince. Rafa ...