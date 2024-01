Tennis | mostruoso Nadal | torna dopo 349 giorni e schiaccia Thiem – VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 2 gennaio 2024) Battuto l’austriaco in due set nel primo turno dell’ATP di Brisbane. Un’ora e mezza di partita, poi l’esplosione di gioia del leone maiorchino: “Il 2023 è stato uno degli anni più duri della mia carriera, questo è un successo veramente importante”, ha detto emozionato a fine match Intramontabile Rafael, il suo rientro è stato. Un anno trascorso ai box, poi la partita di oggi contro Dominic, spazzato via all’esordio nell’ATP di Brisbane. Tutto come se nulla fosse. Il solito leone, lo spagnolo, che ha recuperato dal lungo infortunio che ha compromesso il suo 2023 e la fase conclusiva della sua straordinaria carriera. Rafaelha vinto all’esordio nell’Atp di Brisbaneun anno intero trascorso ai box per infortunio: 2-0 a, schiantato soprattutto nel ...