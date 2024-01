Tennis | duetto di fuoco | esplode la passione tra la giocatrice e il cantante

Leggi su ilveggente

(Di martedì 2 gennaio 2024), a questo punto è ufficiale e non ci sono più dubbi: l’ha stregato nell’attimo stesso in cui si sono incontrati per la prima volta. È stato un brutto infortunio, come spesso accade, a metterla con le spalle al muro. A costringerla a cambiare strada e a reinventarsi daccapo. Fortuna che aveva così tanti assi nella manica da non aver fatto la benché minima fatica nel momento in cui ha dovuto imboccare una nuova direzione. InstagramAveva, semmai, l’imbarazzo della scelta. Oltre ad un talento smisurato nel, nel quale avrebbe potuto davvero raggiungere risultati grandiosi, è sempre stata una bellissima ragazza. Ed è per questo che Michelle Bertolini, pensate un po’, nel 2013 è stata eletta Miss Venezuela Internacional. Un titolo lusinghiero che la dice lunga sul suo fascino. Fra tante, la giuria ha scelto lei perché, in effetti, Madre Natura ...