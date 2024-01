Tennis | discussioni in corso sul problema delle palle che cambiano tra tornei

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sembrerebbero in arrivo novità sul tema del continuo cambionei. Ilè stato sollevato da diversiti neldella stagione passata, e subito la PTPA di Novak Djokovic ha preso l’iniziativa per cercare di dialogare con l’ATP in merito al. Lo stesso serbo aveva parlato della questione al numero 1 dell’ATP, Andrea Gaudenzi, e adesso, a Express UK, Ahmad Nassar, direttore esecutivo della PTPA stessa, racconta l’evoluzione: “Per quello che so, presto ci saranno riunioni del consiglio di amministrazione in cui si discuteranno le diverse opzioni possibili. Da un torneo sul veloce all’altro ci sono tre tipi diversi di, alcune pesanti, altre leggere, e questo ti distrugge la spalla e i gomiti. Questo è qualcosa ...