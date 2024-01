Tempo variabile | temperature sopra le medie del periodo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il Centro Meteo Lombardo ha licenziato il bollettino delle previsioni meteo di martedì 2 gennaio 2024 a cura di Simone Budelli. ANALISI SINOTTICA La nostra regione si trova tra un’area di bassa pressione che trasporta umide correnti atlantiche verso l’Europa centrale e un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, con condizioni dima prevalentemente asciutto fino a giovedì.sempre al didelledel. Martedì 2 gennaio 2024Previsto: In pianura presenza di nebbie o nubi basse con possibili isolate pioviggini. Sui rimanenti settori cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con possibile nevischio in serata sui settori alpini.: Minime in lieve calo (-1/+3°C), massime in calo ...

Per i prossimi giorni, i primi del 2024, è stato previsto un. Dalla Befana in poi, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare. In particolar modo, sul sito ilmeteo.it , si parla della possibilità dell'arrivo della neve a Roma. 'Il centro Europeo mette ...La premier Giorgia Meloni, uncontraria alla fine di quella sorta di mercato in cui le ...largamente preferito le tariffe a prezzo fisso sul mercato libero rispetto a quelle a prezzo, ...Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con temperature che oscilleranno tra i 5°C e i 16°C. La temperatura media degli ultimi 30 anni per ...Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con temperature che oscilleranno tra i 5°C e i 18°C. La temperatura media degli ultimi 30 anni per ...