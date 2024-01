Tassi in discesa e Borse in crescita | ragioni d’ottimismo economico

... assecondando ladell'inflazione, ad evitare di mantenerereali elevati e condizioni finanziarie troppo restrittive per consumi, investimenti e finanziamenti". Ma c'è anche un pò di ...... come l'impatto della tecnologia, la diminuzione della quota di manodopera nei costi e la deflazione dei prezzi dei beni strumentali, non e' difficile immaginare uno scenario conin. ...Smentiti tutti i corvi del malaugurio: i tassi d’interesse sono in calo e Piazza Affari in rialzo. E gli italiani non sono stati cicale ma formiche, anche se l’inflazione si è mangiata parte del rispa ...Lo scenario attuale porta a dare priorità a quei settori che hanno fondamentali robusti e solidi e con prospettive di remunerare gli investitori con buoni dividendi ...