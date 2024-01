Taiwan verso il voto | ma sul suo futuro pesano le incertezze di Biden

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 13 gennaio si terranno ale elezioni presidenziali che, purtroppo, appaiono più incerte del previsto. Mentre proseguono le provocazioni continue da parte delle navi e degli aerei da guerra della Repubblica Popolare, il fronte politico interno dell’isola appare molto variegato. I candidati alla presidenza In Parlamento il Partito progressista democratico guidato da Tsai Ing-wen (che è in scadenza e non potrà essere rieletta) detiene tuttora una solida maggioranza. Il PDP, com’è noto, è indipendentista e ha più volte dichiarato la volontà di superare l’ambigua situazione attuale, trasformandoin uno Stato indipendente a tutti gli effetti. Le altre due principali formazioni politiche in lizza, tuttavia, non la pensano affatto così. Il partito nazionalista Kuomintang, che fu fondato dal generalissimo Chiang Kai-shek, è molto più ...

Il 13 gennaio a Taiwan si voterà per le elezioni presidenziali e per il cambio del Parlamento. Non dista troppo dalla penisola coreana e, aspetto rilevante, è a poco più di un'ora di volo da Taiwan. Significa che l'isola potrebbe fungere da hub militare degli Stati Uniti, sia nel caso di un conflitto. Il presidente cinese Xi Jinping, nel suo messaggio di Capodanno 2024, ha affermato con determinazione che la Cina sarà riunificata con Taiwan, sottolineando l'importanza di un obiettivo.