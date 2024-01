Tabellone Coppa Italia | il programma degli ottavi e gli accoppiamenti ai quarti

... con la sfida valida per gli ottavi di finale diItalia . Un trofeo che i rossoneri non conquistano dal lontano 2003 e che proveranno a riportare a casa sfruttando pure una parte di......gennaio si giocano infatti tre dei quattro quarti di finale della 46 edizione della Del Monte... del titolo di Campione d'inverno (che le ha permesso di entrare neldella competizione ...Un big si è infortunato e salterà la partita contro il Milan: una notizia che proprio non ci voleva per il tecnico ...COPPA ITALIA - Le scelte di Stefano Pioli e Claudio Ranieri per il match valido per gli ottavi di finale in programma a San Siro alle 21 ...