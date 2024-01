Tabellone Coppa Italia 2023 2024 | date | turni | gare e risultati

...senza troppi problemi l'entusiasmo del giovane Wong - al primo match della carriera in un...ultimi difficili mesi del 2023 (diventati digeribili solo grazie al trionfo alle Finals di...Napoli . Il 2024 del basket italiano si aprirà con l'ultimo turno del girone d'andata di Serie A che decreterà ildellaItalia , in programma con la formula ormai classica delle Final Eight dal 14 al 18 febbraio al PalaOlimpico di Torino . La Gevi Napoli vola con il quinto posto effettivo in ...Il 2024 parte bene. Il sanremese supera in tre set (e in due giorni) l'ungherese Fucsovics e ora ha un tabellone interessante. Il carrarese, invece, contro Wong ritrova il successo dopo 3 mesi ...Juventus e Salernitana si affrontano nel match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Le due compagni si ritroveranno due giorni dopo in Serie A ...