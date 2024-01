Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli con scadenze

LA PROTESTAdopo il 31 dicembre ATA PNRR e Agenda Sud, la lettera: "Vogliamo chiarezza ...Ecco le indicazioni del Ministero per la proroga dei contratti Nota del 28 dicembre 2023 Le......in lingua straniera è stata riconosciuta la validità di diplomi ottenuti sia instraniere ...- 48/A - 49) nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato e nell'assegnazione delleIl decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene un'importante disposizione per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.Anche quest'anno le istituzioni scolastiche stanno affrontando sfide nella ricerca di docenti supplenti per determinate classi di concorso. Gli avvisi per ...