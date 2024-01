Supermalus Fine del bonus e incognita Pnrr | anno complicato per i costruttori

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le previsioni ipotizzano un rallentamento del settore dopo gli anni del boom trainati dal maxi incentivo. Il vero nodo è la liquidità per le imprese tra pagamenti in ritardo, tassi alti e crediti fiscali incagliati

... aanno supererà i 100 miliardi. Leggi anche Manovra al buio, Meloni va di fretta ma le ... Patto di stabilità e Mes: i tre grattacapi di Giorgia Meloni, Forza Italia contro Giorgetti ...Lunedì gli azzurri avevano rilanciato la proposta di protrarreil bonus 110% fino ad aprile, per i condomini che alladi quest'anno saranno in grado di certificare un avanzamento dei lavori di ...Le previsioni ipotizzano un rallentamento del settore dopo gli anni del boom trainati dal maxi incentivo. Il vero nodo è la liquidità per le imprese tra ...La Commissione Bilancio del Senato ha approvato nella notte gli emendamenti alla Manovra avanzati sia dal governo che dai ...