Superlega | Spalletti | “Manca lo stupore di Davide che batte Golia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il ct della nazionale italiana Lucianoha parlato ai microfoni di Rai Sport. Tanti i temi toccati, dal suo ruolo come commissario tecnico agli auspici per il futuro. Nonnemmeno un commento sulla: “È il frutto di un mondo in cui si sta perdendo lodiche. Stiamo perdendo i buoni odori e sapori di un tempo, quelli della terra, della tradizione, della gente in festa attorno a una bandiera, dellodiche. È come se il domani fosse tutto da inventare e scritto dalle regole dei potenti. Qualcuno vuole imporre quale sia l’unico calcio da guardare, non hanno capito che finché ci sarà un pallone e spazio per due porte la gente ...