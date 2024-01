Superclassifica MEI 2023 | Morgan | Gazzelle e Calcutta gli indipendenti più ascoltati

Leggi su funweek

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il bilancio musicale del– tra ascolti sulle varie piattaforme streaming, concerti, passaggi radiofonici – non può non tenere conto del mondo indipendente. E puntuale arriva dal MEI – Meeting deglilacon gli artisti, gli album, le etichette e i live più popolari degli ultimi dodici mesi. Con tanto di premi speciali: aquello come miglior artista indipendente a Sanremo e a Riccardo Tesi come miglior artista indipendente all’estero. “Ladel MEI del– dichiara il patron Giordano Sangiorgi – permette di fare conoscere al grande pubblico tutta quella straordinaria musica italiana di grandissima qualità che non riesce a salire mai al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Se non con accordi con le major”. LEGGI ...