Superbonus | tutte le novità del 2024 Saranno favoriti i redditi bassi Sanatoria per chi non termina i lavori

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 31 dicembre 2023 ilal 110% èto per sempre. Ha vinto quindi la linea del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Le uniche due concessioni sono un sostegno a chi ha un reddito basso e unaper evitare di dover restituire il 110% a chi non. L’accordo è stato raggiunto dopo un vertice tra il ministro Giorgetti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Dal primo gennaio, chi avrà un cantiere ancora aperto passerà quindi dal bonus del 110% a quello del 70%. Ilsarà riconosciuto solo suieseguiti e asseverati entro il 31 dicembre 2023. Ecco però ...

Entro pochi giorni sapremo se ci sarà una proroga per l’agevolazione al 110% per i condomìni. Nell’attesa, ecco il quadro dei Bonus edilizi nel ... (corriere)

... I nuovi bonus 2024: buone notizie per mamme e pensionati Isee, Bonus e, che cosa cambia ... Su, l'assegno unico e universale. O quello di inclusione , che scatta proprio a gennaio in ...Sempre da Montecitorio partirà anche l'iter del decreto, approvato nell'ultimo Cdm del ... è attesa in Aula il 16 e già si preannuncia battaglia da parte delle opposizioni, schierate...Si tratta del decreto legge ”salva spese” che aiuterà tutte le famigli con reddito basso a completare i lavori di riqualifica della ...Il programma del 2024, anno in cui andranno alle urne 2 mld di persone tra Europa, Usa, India e Russia Ha preso il via il 1° gennaio la presidenza italiana del G7, che guiderà l’agenda dei sette Paesi ...