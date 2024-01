Superbonus al 70% | le novità 2024 Previsto un fondo per i redditi bassi

(Di martedì 2 gennaio 2024) 212/2023 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023. Nel dettaglio, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del Dl n. ...

A partire dal 1° gennaio 2024 ilsi riduce al%, nel 2025 scenderà al 65%. Sanatoria per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre. Istituito, inoltre, un fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15mila ......quali e quanti interventi di riqualificazione che sfruttano le detrazioni previste dal... per concludere i lavori in corso con detrazioni al% e infine in che tempi Itea pensa di presentare ...Dall'arredamento allo psicologo, passando per il taglio dei contributi in busta paga per i redditi sotto i 35mila euro e le mamme, ma anche all'arredo ed il giardino: ci sono novità, riconferme e asse ...(ANSA) - BRUXELLES, 02 GEN - "Per chiunque creda alle voci secondo cui la Russia sarebbe realmente interessata a colloqui di pace, il numero record di droni sparati nelle ultime 24 ore contro l'Ucrain ...