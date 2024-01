Successo record per Ferrovia dei Parchi nel 2023 | 33mila passeggeri a bordo del treno storico

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'Aquila - L'annosi è rivelato estremamente positivo perdei, con numeriche testimoniano l'apprezzamento sempre crescente per il. Durante il periodo natalizio, ben 9mila persone hanno goduto dell'esperienza unica offerta da questo convoglio, confermando il trend positivo rispetto alle statistiche dell'anno precedente, quando circa 30milaavevano affollato il. Il periodo delle festività ha visto un notevole incremento di viaggiatori, tanto da causare problemi ai server di prenotazione a causa dell'afflusso massiccio di richieste. Il personale dideiesprime entusiasmo per l'incontro con migliaia di persone provenienti ...

I Beatles sono in vetta alle classifiche inglesi con il loro nuovo singolo, ‘Now and Then’. I Fab Four diventano così, nella storia della musica ... (fattidipaese)

... come accaduto a Nvidia, azienda tecnologica statunitense che ha registrato ricavigrazie ... il 2024 potrebbe confermare ildelle obbligazioni. Le obbligazioni sono strumenti finanziari ......fianco una squadra pronta ad aiutarlo in un colpo da. Tra le pellicole più celebri del regista troviamo The Italian Job e Fast & Furious 8 , quest'ultima rivelatasi uno straordinario...Primo appuntamento di corsa su strada dell’anno sullo storico percorso per le strade antiche di Posillipo. Una gara giunta alla 36esima edizione ...Un'analisi dettagliata dei successi e delle nuove sfide mentre la Fidas celebra un anno di risultati eccezionali nella raccolta di sangue.